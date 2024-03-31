استقرار أسعار الذهب في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (1 نيسان 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 462 الف دينار، وسعر الشراء 458 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 432 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 428 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 465 الف دينار و475 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 435 الفاً و 445 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 530 ألف دينار، وعيار 21 بيع 465 ألف دينار ، وعيار 18 بيع 400 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.