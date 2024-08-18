استقرار أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع انخفاض الدولار

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأحد (18 آب 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 531 الف دينار، وسعر الشراء 527 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 501 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 497 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 535 الف دينار و 545 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 505 آلاف و 515 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 605 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 530 ألف دينار، وعيار 18 بيع 455 ألف دينار .

وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت 149,500 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنةً بيوم أمس السبت حيث كانت قد سجلت 149,800 دينار لكل 100 دولار.