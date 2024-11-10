استقرار أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع انخفاض الدولار

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد (10 تشرين الثاني 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 566 الف دينار، وسعر الشراء 562 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 536 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 532 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 570 الف دينار 580 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 540 الفا و 555 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 662 ألف دينار، وعيار 21 بيع 580 ألف دينار، وعيار 18 بيع 497 ألف دينار.

و انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم السبت الماضي 150,750 ديناراً مقابل نفس المبلغ.