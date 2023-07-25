استقرار أسعار الذهب في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 416 الف دينار، وسعر الشراء 412 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 413 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقر ايضا عند 386 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 382 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب للبيع بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 490 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 450 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار وعيار 18 بيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات