استقرار أسعار الذهب في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 396 الف دينار، وسعر الشراء 392 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 366 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 362 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب للبيع بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 آلاف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 430 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 410 آلاف دينار وعيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.