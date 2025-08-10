استقرار أسعار الذهب في بغداد وتراجعها لدى أربيل

شفق نيوز– بغداد

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الأحد، فيما سجلت انخفاضاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 682 ألف دينار، وسعر الشراء 678 ألف دينار، وهي ذات الأسعار التي سُجلت أمس السبت.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 652 ألف دينار، مقابل 648 ألف دينار للشراء.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة ببغداد، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 685 ألفاً و 695 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 655 ألفاً و 665 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد شهدت الأسعار انخفاضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 696 ألف دينار، وعيار 21 نحو 665 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 حوالي 570 ألف دينار.