استقرار أسعار الذهب في بغداد وانخفاضها لدى أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما سجلت انخفاضاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 665 ألف دينار، وسعر الشراء 661 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 635 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 631 ألف دينار.

أما في ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 665 ألف دينار و675 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 635 ألف دينار و645 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب انخفاضاً، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 788 ألف دينار، وعيار 22 نحو 722 ألف دينار، وعيار 21 نحو 690 ألف دينار، وعيار 18 نحو 590 ألف دينار.

وعالمياً، انخفض سعر أونصة الذهب، ليسجل 3,331 دولاراً، بعد أن سجل اليومين الماضيين 3,462 دولاراً.