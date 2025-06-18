استقرار أسعار الذهب في بغداد وانخفاضها لدى اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما سجلت انخفاضاً في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 680 ألف دينار، وسعر الشراء 676 ألف دينار، وهي ذات الأسعار التي سجلت يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف، أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 650 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 646 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، أوضح مراسلنا أن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 680 ألفاً و690 ألف دينار، بينما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 650 ألفاً و660 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد شهدت الأسعار انخفاضاً، حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 710 آلاف دينار، وعيار 21 نحو 678 ألف دينار، وعيار 18 بلغ 580 ألف دينار.