الذهب.. الأسعار تستقر في بغداد وتنخفض بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 996 ألف دينار، وسعر الشراء 992 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت يوم أمس السبت.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 966 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 962 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 995 ألف دينار ومليون و5 آلاف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 965 ألف دينار و975 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو مليون و39 ألف دينار، وعيار 21 نحو 992 ألف دينار، وعيار 18 نحو 850 ألف دينار.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني/يناير 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً وسعر الدولار محلياً.