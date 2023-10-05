استقرار أسعار الذهب في بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 400 الف دينار، وسعر الشراء 396 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 370 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 366 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 الاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 475 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 435 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 415 الف دينار، وعيار 18 بيع 355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.