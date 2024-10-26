استقرار أسعار الذهب في بغداد وانخفاضها بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، في حين انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 584 ألف دينار، وسعر الشراء 580 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 554 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 550 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 585 ألف دينار و595 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 555 ألفاً و565 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل عيار 24 بيع 680 ألف دينار، وعيار 22 بيع 623 ألف دينار، وعيار 21 بيع 595 ألف دينار، وعيار 18 بيع 510 آلاف دينار.