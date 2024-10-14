استقرار أسعار الذهب في بغداد وانخفاضها بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الاثنين، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 570 ألف دينار، وسعر الشراء 566 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 540 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 536 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 570 ألف دينار و580 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 540 ألفاً و550 ألف دينار.

فيما سجل الذهب عيار 24 في أربيل سعر بيع 668 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 612 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 585 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 500 الف دينار.