استقرار أسعار الذهب في بغداد وانخفاضها بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.120 مليون دينار، وسعر الشراء 1.116 مليون دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.090 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.086 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.120 مليون دينار و1.130 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.090 مليون دينار و1.100مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.181 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.128 مليون، وعيار 18 سعر بيع 966 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.