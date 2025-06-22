استقرار أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" استقراراً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 681 ألف دينار، وسعر الشراء 677 ألف دينار، وهي ذات الأسعار المسجلة يوم أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 651 ألف دينار، في حين سجل سعر الشراء 647 ألف دينار.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 680 ألفاً و690 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 650 ألفاً و660 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 708 آلاف دينار، وعيار 21 بلغ 676 ألف دينار، في حين سجل عيار 18 سعر بيع قدره 580 ألف دينار.