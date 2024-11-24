استقرار أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 569 ألف دينار، وسعر الشراء 565 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 529 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 525 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 570 ألف دينار و580 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 530 إلى 540 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل عيار 24 بيع 665 ألف دينار، وعيار 22 بيع 610 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 583 ألف دينار، وعيار 18 بيع 500 ألف دينار.