استقرار أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في أسواق أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 410 آلاف دينار، وسعر الشراء 406 آلاف دينار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 380 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 376 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 415 ألف دينار و 425 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 385 ألفاً و395 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 385 ألف دينار، وسجل عيار 21 سعر 425 ألف دينار، وعيار 18 بيع 365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.