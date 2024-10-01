استقرار أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 564 الف دينار، وسعر الشراء 560 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 524 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 520 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 565 الف دينار و575 ألفاً، ويتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 525 الفا و530 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 657 ألف دينار، وعيار 21 بيع 575 ألف دينار، وعيار 18 بيع 492 ألف دينار.