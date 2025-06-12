استقرار أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الخميس، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 665 ألف دينار، والشراء 661 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 635 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 631 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 ألفاً و675 ألف دينار، والذهب العراقي بين 635 ألفاً و645 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 705 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 673 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 576 ألف دينار.