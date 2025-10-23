استقرار أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الخميس، فيما ارتفعت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 816 ألف دينار، وسعر الشراء 812 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 786 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 782 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 815 ألفاً و825 ألف دينار، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 785 ألفاً و795 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 890 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 850 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 728 ألف دينار.