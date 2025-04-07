استقرار أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الاسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 625 الف دينار، وسعر الشراء 621 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 595 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 591 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 625 ألف دينار 635 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 595 الفا و605 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعاً، اذ بلغ الذهب عيار 24 بيع 730 الف دينار، وعيار 21 بيع 638 الف دينار وعيار 18 بيع 547 الف دينار.