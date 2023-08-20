استقرار أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (20 اب 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 403 آلاف دينار، وسعر الشراء 399 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرار ايضا عند 373 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 369 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 385 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 الف دينار، وعيار 18 بيع 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.