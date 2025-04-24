استقرار أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الخميس، فيما ارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 680 ألف دينار، وسعر الشراء 676 ألف دينار.

وأشار مراسلناإلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 650 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 646 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 680 ألف دينار و690 ألفاً، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 650 ألفاً و660 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ عيار 24 سعر بيع 800 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 733 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 700 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع600ألفدينار.