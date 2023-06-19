استقرار أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الاثنين، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 400 الف دينار، وسعر الشراء 396 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الاحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 370 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 366 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الاف دينار و320 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 470 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 410 الاف دينار، وعيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.