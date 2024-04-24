استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 475 الف دينار، وسعر الشراء 471 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 445 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 441ٔ الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 480 الف دينار و490 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين450 الفاً و460 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 545 الف دينار، وعيار 21 بيع 480 الف دينار، وعيار 18 بيع 415 الف دينار

ويساوي مثقال الذهب 5 غرامات وتتغير قيمته باستمرار بناءً على أسعار السوق والعوامل الاقتصادية والسياسية.