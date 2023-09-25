استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، (25 ايلول 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 416 الف دينار، وسعر الشراء 412 الف دينار . وهي نفس الاسعار التي سجلت امس الاحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 386 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 382 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الاف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 485 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 الف دينار، وعيار 18 بيع 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.