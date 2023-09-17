استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (17 أيلول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 419 الف دينار، وسعر الشراء 415 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم امس السبت..

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 389 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 385 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و 405 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 392 ألف دينار، وسجل عيار 21 سعر بيع 432 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 372 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.