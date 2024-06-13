استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان لليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي477 الف دينار، وسعر الشراء 473 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 447 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 443 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 480 الاف دينار485 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين450 الفاً و460 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقالً الذهب عيار 24 بيع 550 الف دينار، وعيار 21 بيع 480 الف دينار، وعيار 18 بيع 410 الف دينار