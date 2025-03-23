استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 621 الف دينار، وسعر الشراء 617 الف دينار، وهي ذات الاسعار التي سجلت أمس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 591 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 587 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 620 الف دينار و 630 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 590 الفاً و 600 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقراراً أيضاً حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 725 ألف دينار، وعيار 22 بيع 665 ألف دينار وعيار 21 بيع 635 ألف دينار وعيار 18 بيع 545 ألف دينار.