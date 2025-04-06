استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد (6 نيسان 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 625 الف دينار، وسعر الشراء 621 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 595 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 591 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 625 الف دينار و 635 ألفاً ، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 595 الفا و 605 الاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقراراً ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 725 ألف دينار، وعيار 21 بيع 635 ألف دينار وعيار 18 بيع 545 ألف دينار.