استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في ا‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 562 الف دينار، وسعر الشراء 558 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 532 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 528 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 565 الف دينار و575 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 535 الفا و 545 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 645 الف دينار، وعيار 21بيع 564 الف دينار ،وعيار 18 بيع 485 الف دينار .