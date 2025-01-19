استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل بالتزامن مع انخفاض الدولار

شفق نيوز/ استقر أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (19 كانون الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 577 الف دينار، وسعر الشراء 573 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 547 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 543 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 580 الف دينار و 590 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 550 الفا و 560 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 657 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 603 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 575 ألف دينار، وعيار 18 بيع 493 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 150650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 150700 دينار مقابل 100 دولار.