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استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-05T08:38:08+0000
استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 353 الف دينار، وسعر شراء 349 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الاحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 323 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 319 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 330 الف دينار.

وكذلك شهدت أسعار الذهب اربيل استقرارا في أسواقها، حيث بلغ سعر البيع وفق تسعيرة نقابة الصياغ بالمدينة 

مثقال ذهب عيار 24 بـ 405 الآف دينار 

مثقال ذهب عيار 22 بـ 375 ألف دينار 

مثقال ذهب عيار 21 بـ 365 ألف دينار 

مثقال ذهب عيار 18 بـ 305 الاف دينار           

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات

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