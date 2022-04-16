سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-16T08:35:14+0000
استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 405 الاف دينار، وسعر شراء 401 الف، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 361 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الاف دينار  و415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375  الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-29 10:33:38
ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Date: 2021-02-11 08:20:37
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-10-09 07:42:23
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

الذهب يتجه نحو أسوأ أسبوع في 15 شهرا

Date: 2021-06-18 07:24:25
الذهب يتجه نحو أسوأ أسبوع في 15 شهرا

أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

Date: 2021-10-25 08:06:45
أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

الذهب يهوي لأدنى مستوى في 9 أشهر

Date: 2021-03-05 07:25:16
الذهب يهوي لأدنى مستوى في 9 أشهر

لليوم الثاني ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-01-26 08:20:49
لليوم الثاني ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

Date: 2021-12-16 06:56:58
ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار