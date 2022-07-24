استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية.. وخبير: تسعيرته محلياً مرتبطة بـ"العالمي"

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية اليوم الأحد، (24 تموز 2022)، فيما اعتبر خبير مالي أن أسعار الذهب في العراق مرتبطة بأسعار الاونصة عالميا وبالدولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 355 الف دينار، وسعر الشراء 351 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس 347 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 315 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 311 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و 365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 315 الفاً و 325 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

من جهته؛ اعتبر الخبير المالي هلال طحان في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "اسعار الذهب في العراق مرتبطة بأسعار الاونصة عالميا وبأسعار الدولار المحلي"، مبينا ان "انخفاض اسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي يعود لانخفاض اونصة الذهب عالميا من 1810 الى 1700 دولار وبالتالي انعكس ذلك على أسعارها محليا".

وتابع أنه من المتوقع أن "تبقى أسعار الذهب منخفضة نتيجة اتجاه مجلس الاحتياطي الفدرالي لزيادة معدلات الفائدة والتي تؤثر على أسعار الذهب عالميا".