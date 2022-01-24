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استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-24T08:52:12+0000
استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الاجنبي والمحلي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 377 الف دينار، وسعر شراء 373 الفاً، وهي نفس الأسعار المسجلة أمس الاحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 347 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 343 ألفا. 

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و385 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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