استقرار أسعار الذهب في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب بعد صعود في التعاملات المبكرة الأربعاء ، إذ عوضت بعض الزيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية نزول الدولار الأميركي بسبب ارتفاع التضخم.

وبحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1743.54 دولار للأونصة بعد صعود بما يصل إلى 0.3%. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1745 دولارا للأونصة.

وقفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام في مارس آذار، مما يطلق شرارة ما يتوقع أغلب الاقتصاديين أن تكون موجة عابرة من ارتفاع التضخم، وهو ما يدعم الذهب باعتباره أداة تقليلدية للتحوط ضد التضخم.

وهبط الدولار الأميركي لقاع ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين رفعت زيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2% إلى 25.37 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2691.62 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1165.43 دولار للأونصة.