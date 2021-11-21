استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (21 تشرين الثاني 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 379 الف دينار عراقي، و سعر شراء بلغ 375 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل، اليوم، استقراراً أيضاً عند 349 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 380 الف دينار و385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).