استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الأحد، بأن أسعار الذهب العراقي والاجنبي مستقرة في الأسواق المحلية.

وقال المراسل إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت للمثقال الواحد (خمسة غرامات) عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 367 الف دينار، وسعر الشراء 363 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها ليوم امس السبت.

واشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 337 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 333 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الف دينار و345 الف دينار.