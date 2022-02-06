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استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-06T09:30:49+0000
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الأحد (6 شباط 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 371 الف دينار، و سعر الشراء 367 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم امس السبت.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 341 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 337 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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