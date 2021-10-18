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استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-18T09:10:31+0000
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (18 تشرين الاول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 363 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 359 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 333 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 329 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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