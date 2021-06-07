استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين.
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، استقرت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 393 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 388 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 363 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 358 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 395 الفاً و 400 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).