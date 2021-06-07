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استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-07T08:21:09+0000
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين.

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، استقرت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 393 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 388 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 363 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 358 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 395 الفاً و 400 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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