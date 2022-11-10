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استقرار أسعار الذهب في اسواق بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-10T09:19:36+0000
استقرار أسعار الذهب في اسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (10 تشرين الثاني 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 348 الف دينار، وسعر الشراء 344 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 318 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 314 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 330 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 405 آلاف دينار، وسجل عيار 21 بيع 360 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 310 آلاف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

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