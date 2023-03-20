استقرار أسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 432 الف دينار، وسعر الشراء 428 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الاحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 402 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 398 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 الف دينار و 445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 405 الفاً و 415 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 505 الاف دينار، وسجل عيار 22 بيع 465 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 450 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 380 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).