استقرار أسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 388 الف دينار، وسعر الشراء 384 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 358 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 354 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الف دينار و 400 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 365 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 410 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 395 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).