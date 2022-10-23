استقرار أسعار الذهب في اسواق بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الاحد، فيما ارتفعت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 338 الف دينار، وسعر الشراء 333 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 308 الاف دينار، وبلغ سعر الشراء 303 الاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 340 الف دينار و350 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 الاف و320 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 395 ألف دينار، وسجل عيار 21 سعر بيع 355 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر بيع 300 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.