استقرار أسعار الذهب في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 394 الف دينار، وسعر الشراء 390 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الاثنين..

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 364 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 360 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 ألف دينار و 405 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 الف، وسجل مثقال ذهب عيار 22 بيع 430 ألف، فيما سجل عيار 21 بيع 415 الف دينار وسجل عيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).