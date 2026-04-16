استقرار أسعار الذهب عند مليون دينار وسط هبوط الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع تراجع أسعار الدولار مقابل العملة المحلية في التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.038 مليون دينار، وسعر الشراء 1.034مليون، وهي الأسعار نفسها التي سجلت أمس الأربعاء .

وأشار، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.008 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.004 مليون.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.040 و 1.050 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.010 1.020 مليون.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقرارا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.090 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.040 مليون دينار، وعيار 18 سعر بيع 890 ألف دينار.

يأتي هذا بالتزامن مع انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع افتتاح البورصة صباح اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153,350 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 153,400 دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.