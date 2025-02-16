استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى مع انخفاض الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد (16 شباط 2025) عند اعلى مستوى له في البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 608 آلاف دينار، وسعر الشراء 604 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 578 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 574 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 610 الاف دينار 620 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 500 الف و 510 آلاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 697 ألف دينار، وعيار 21 بيع 610 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 522 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح اليوم، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس السبت 150300 دينار مقابل 100 دولار.

وسجلت اسعار الذهب ارتفاعا قياسيا غير مسبوق في تاريخ العراق بالتزامن مع الصعود العالمي للمعدن النفيس مع إقبال المستثمرين على شراء أصول الذهب كملاذ آمن منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام عمله.