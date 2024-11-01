استقرار أسعار الذهب عالمياً

شفق نيوز/ لم يشهد الذهب تغيرا يذكر خلا التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، وسط إحجام المستثمرين عن اتخاذ قرارات كبيرة قبل بيانات وظائف أميركية قد تقدم المزيد من المؤشرات بشأن مسار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2746.09 دولارا للأونصة (الأوقية ) بحلول الساعة 0235 بتوقيت غرينتش. وأنهت الأسعار تعاملات أمس الخميس على انخفاض بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولارا للأونصة خلال اليوم.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2755.70 دولارا.

وأظهر استطلاع جديد للرأي لرويترز/إبسوس تقدم نائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بفارق ضئيل وبواقع 46 بالمئة مقابل 43 بالمئة على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من أربعة بالمئة في أكتوبر وسط تدفقات عليه كملاذ آمن على خلفية توتر الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية.

وتتجه أنظار السوق الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، بحثا عن مؤشرات حول متانة أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقا لأداة فيد ووتش، يتوقع المتداولون بنسبة 95 بالمئة قيام المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.65 دولارا للأونصة وكذلك استقر البلاتين عند 987.64 دولارا.

وهبط البلاديوم 0.42 بالمئة إلى 1101.00 دولار، مسجلا أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.