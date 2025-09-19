استقرار أسعار الذهب عالمياً

شفق نيوز - اربيل

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط ترقب مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى خفض تدريجي لتكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3647.75 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 3681.20 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 41.88 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1381.69 دولاراً فيما تقدم البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1155.98 دولاراً.